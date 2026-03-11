Agia Campania il salernitano Gianni Daniele nuovo presidente

A Agia Campania, nel Salernitano, si è tenuta l’assemblea elettiva dell’Associazione Giovani Agricoltori e di Donne in Campo, due sezioni della CIA – Agricoltori Italiani. Durante l’incontro, è stato eletto nuovo presidente Gianni Daniele, che assumerà il ruolo per il prossimo mandato. L’evento si è svolto presso la sede regionale della Cia Campania.

🔗 Leggi su Salernotoday.it