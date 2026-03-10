Nuovo presidente FIARC Parma | Daniele Micheloni guida

Daniele Micheloni è stato eletto nuovo presidente della FIARC Confesercenti Parma per il prossimo quadriennio, segnando un cambio generazionale e strategico nella leadership dell’organizzazione. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un passaggio importante per l’associazione. Micheloni prenderà ufficialmente il comando in occasione della prossima assemblea generale, in programma nei prossimi mesi.

La leadership della FIARC Confesercenti Parma ha subito un cambiamento generazionale e strategico con l'elezione di Daniele Micheloni come nuovo presidente per il prossimo quadriennio. L'assemblea elettiva, svoltasi oggi 10 marzo 2026, ha sancito il rinnovo del Consiglio provinciale insieme alla nomina del vertice. Questo passaggio di consegne avviene in un momento cruciale per la categoria degli agenti di commercio, segnando l'inizio di una nuova fase istituzionale. L'incontro si è tenuto nell'ambito del percorso congressuale di Confesercenti, con la presenza di figure chiave come Antonio Vinci, direttore provinciale, e Fabio D'Onofrio, direttore nazionale FIARC.