È Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania

Il Consiglio regionale della Campania si è riunito oggi per la prima volta, segnando l'inizio della nuova legislatura. In questa occasione, è stato eletto Massimiliano Manfredi come nuovo presidente. La sua nomina rappresenta un momento importante per l'istituzione, che si appresta a affrontare le sfide politiche e amministrative del prossimo periodo.

L'elezione di Massimiliano Manfredi è il primo passo del nuovo Consiglio regionale della Campania, riunito oggi 29 dicembre per la prima volta. L'esponente del Partito democratico - fratello del sindaco di Napoli - ha raccolto un plebiscito, con 41 preferenze su 50 alla prima votazione.

È Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania - ha raccolto un plebiscito, con 41 preferenze su 50 alla prima votazione ... napolitoday.it

Regionali, intervista Massimiliano Manfredi: «Con Fico Napoli tornerà il motore della Campania» - «Il mio risultato personale mi soddisfa perché è il riconoscimento del lavoro fatto. ilmattino.it

Campania. Massimiliano Manfredi eletto presidente del Consiglio Regionale

Giunta Fico, tutto rinviato a dopo la prima seduta del Consiglio Regionale della Campania, in programma domani alle 11. Test di tenuta della maggioranza di centro sinistra sul nome di Massimiliano Manfredi per la Presidenza del Consiglio. #RegioneCampa - facebook.com facebook

