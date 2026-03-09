Furti in abitazione numeri in calo nel Lazio tra il 2024 e 2025 | a Latina oltre 1.500 casi in un anno

Nel Lazio, tra il 2024 e il 2025, si registrano diminuzioni nei furti in abitazione, con una riduzione complessiva dei casi. A Latina, nel corso di un anno, si sono verificati oltre 1.500 episodi di furto. L'analisi dell’Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, in collaborazione con il Servizio analisi criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza, ha evidenziato questa tendenza.

Furti in calo nel Lazio nel 2025 e nel primo semestre del 2025. E' il quadro emerso dalla quarta edizione dell'analisi dell'Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis- Verisure, realizzato in collaborazione con il Servizio analisi criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. In tutta la regione, nel corso del 2024, sono stati 16.464 i furti in abitazione denunciati. Un dato che indica un calo del 3,5% rispetto all'anno precedente e che si attesta su 28,8 episodi ogni 10mila abitanti, al di sopra della media italiana pari a 26,4. La regione si colloca così al settimo posto nella classifica nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

