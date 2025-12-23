Milano Banlieue oltre 800 arresti nel 2025 per aggressioni e rapine 20% commesso da minori questore Megale | Stranieri nell' 80% dei casi

A Milano si registra una crescente escalation di aggressioni, rapine e violenze sessuali, con un quadro della sicurezza urbana sempre più critico. A confermare la gravità del quadro è il questore Bruno Megale che, durante un’audizione a Roma, ha evidenziato come "il 70-80% dei reati sia attribuibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

