Udine Palamostre | 19enne derubato e aggredito spray al peperoncino

A Udine, un giovane di 19 anni è stato derubato e aggredito nella zona di Palamostre, probabilmente a causa di una lite tra gruppi di amici. Durante l’aggressione, i responsabili hanno usato spray al peperoncino, lasciando il ragazzo in lacrime e con irritazioni agli occhi. Testimoni hanno sentito urla e visto i momenti di tensione, poi la fuga dei banditi. La polizia sta indagando per identificare gli autori e ricostruire l’accaduto. La vittima è stata medicata sul posto.

Udine, Aggressione Shock in Zona Palamostre: Giovane Derubato e Aggredito con Spray al Peperoncino. Un diciannovenne di Udine è stato vittima di un violento assalto nella zona di Palamostre, nella serata di ieri, 19 febbraio 2026. Il giovane, studente e promoter di un locale notturno, è stato stordito con spray al peperoncino, picchiato e derubato del suo denaro e dei suoi effetti personali. L'episodio ha destato allarme nella comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza urbana. Dinamica dell'Aggressione. Il diciannovenne si era recato in zona Palamostre per un appuntamento legato alla vendita di un biglietto per una serata in programma.