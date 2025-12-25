Sono stato preso a pugni in discoteca senza motivo e nessuno del locale mi ha aiutato Il racconto choc

25 dic 2025

“Ero in discoteca con due mie amiche. Un ragazzo ci ha buttati per terra a tutti e tre e poi mi ha preso a pugni senza alcun motivo”.  A denunciare quanto successo è Luca, nome di fantasia, della vittima del pestaggio: “Ho subìto la frattura del setto nasale, ma poteva andare molto peggio”. Luca. 🔗 Leggi su Romatoday.it

sono stato preso a pugni in discoteca senza motivo e nessuno del locale mi ha aiutato il racconto choc

"Sono stato preso a pugni in discoteca senza motivo e nessuno del locale mi ha aiutato". Il racconto choc

