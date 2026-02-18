Una discussione tra due uomini a Sciacca, in provincia di Agrigento, si è trasformata in una violenta colluttazione che ha portato a un ferito e a una persona denunciata. La lite è scoppiata in strada, dove i due hanno iniziato a spintonarsi, fino a sfiorare le mani. Uno dei coinvolti è stato colpito e trasportato d’urgenza in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per placare la rissa e portare alla luce cosa abbia scatenato il litigio. La vicenda resta sotto indagine.

Sciacca, Scazzottata in Strada: Un Ferito e un Denunciato. Una lite degenerata in violenta scazzottata ha scosso la città di Sciacca, in provincia di Agrigento, nella mattinata di oggi, 18 febbraio 2026. L’alterco tra due uomini di nazionalità egiziana ha portato al ricovero di uno dei due all’ospedale Giovanni Paolo II e alla denuncia penale dell’altro per percosse e lesioni personali. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Dinamica dell’Accaduto e Intervento delle Forze dell’Ordine. L’episodio si è verificato nell’area di Porta Palermo, una zona della città che, secondo quanto emerso dalle prime indagini, è stata teatro di una discussione animata rapidamente sfociata in violenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Spintoni e scazzottata in mezzo alla strada: uno finisce in ospedale, l'altro denunciato per percosse e lesioniUna lite violenta tra due uomini si è trasformata in una colluttazione in pieno giorno, causando un ferito e un'aggressione.

Auto finisce contro un albero e si ribalta in mezzo alla strada in via Mario AngeloniQuesta mattina, in via Mario Angeloni allo svincolo con via Canali, si è verificato un incidente stradale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.