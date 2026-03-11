I 5 ELEMENTI | al Teatro Pasolini di Salerno il concerto inaugurale della stagione AFI FALAUT ETS 2026
Il Teatro Pasolini di Salerno, situato sul Lungomare Trieste, ospiterà lunedì 16 marzo alle ore 18 il concerto inaugurale della stagione AFI FALAUT ETS 2026 intitolato “I 5 ELEMENTI”. L’evento segna l’apertura della nuova programmazione musicale e vede protagonisti artisti e musicisti coinvolti nel progetto. La serata si svolgerà all’interno della struttura teatrale, che si affaccia sul mare.
Il Teatro Pasolini di Salerno, affacciato sul suggestivo Lungomare Trieste, ospiterà lunedì 16 marzo alle ore 18.30 il concerto inaugurale della stagione artistica 2026 dell’Associazione AFI FALAUT ETS, intitolato “I 5 ELEMENTI”. Questo evento segna l’inizio di una nuova programmazione con un progetto musicale originale che fonde la tradizione classica con sonorità contemporanee, in un’esperienza sonora accessibile e suggestiva per ogni tipo di pubblico. Il concerto vedrà la partecipazione del violinista Alessandro Quarta, definito il “rocker della musica classica”, e del pianista Giuseppe Magagnino, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, diretta da Cristian Lombardi. 🔗 Leggi su Zon.it
