Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 10 marzo su Rai 1, Stefano De Martino ha presentato Brenda, biologa nutrizionista di Villamagna, accompagnata dalla madre Mena, ex insegnante in pensione. Brenda è stata protagonista di un episodio che ha suscitato sorpresa tra i telespettatori, con un gesto definito sconcertante che ha attirato l’attenzione sull’intera puntata.

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 marzo su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è stata Brenda, biologa nutrizionista di Villamagna (provincia di Chieti, Abruzzo), accompagnata dalla mamma Mena, ex insegnante in pensione. La partita è partita con i classici sei tiri, tra esibizioni di Martina Miliddi ("Mamma mia" dei Maneskin) e freddure di Herbert Ballerina. Brenda ha bruciato presto premi alti come 50mila, 75mila, 100mila e addirittura 300mila euro, facendo crollare le offerte del Dottore da 44mila a 35mila, poi 30mila e 25mila.Nonostante le difficoltà e i rifiuti netti (inclusa una proposta di cambio), Brenda ha tenuto duro motivata dalla promessa ai suoi pazienti di riaprire uno studio più grande ("ho chiuso lo studio ma sto qua per giocare e vado avanti"). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Brenda nella bufera: "Una statua di sale", il gesto sconcertante

