Affari Tuoi il coraggio premia Brenda che sbanca il programma di Rai 1 | ‘surreale’

Brenda ha vinto il programma televisivo Affari Tuoi su Rai 1, dopo aver rifiutato diverse offerte di denaro. La sua scelta ha portato alla sua vittoria finale, lasciando gli spettatori sorpresi. La puntata è stata caratterizzata da momenti di tensione e decisioni decisive. La vincita di Brenda è stata accolta con sorpresa da chi seguiva la trasmissione.

“Surreale”. Neanche il tempo di ambientarsi che per Brenda è già arrivato il momento di lasciare Affari Tuoi. L’umbra ha preso parte ad appena tre puntate. La sua avventura, però, è stata intensa e “surreale”, come l’ha definita lei stessa. Il destino le ha messo tra le mani un pacco ricchissimo, e lei ha fatto il resto, rifiutando tutte le offerte da vertigine che il Dottore le ha proposto. Viene da Villamagna, nella provincia di Chieti, la protagonista dell’incredibile puntata di Affari Tuoi del 10 marzo. Brenda, biologa nutrizionista di mestiere, lavora tra Roma e Pescara. Ad affiancarla è stata sua mamma Mena, insegnante delle medie che da poco tempo è in pensione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

