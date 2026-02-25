Aeroporto dello Stretto la stagione estiva Ryanair in Emilia fa guadagnare un volo per Parma

La compagnia irlandese attiverà da giugno un collegamento trisettimanale con lo scalo della città emiliana dove risiede una numerosa comunità produttiva originaria della Calabria L'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria beneficerà di riflesso dell'espansione di Ryanair in Emilia Romagna. Nell'operativo per l'estate 2026 negli scali emiliani, figura, infatti, una nuova rotta che collegherà l'aeroporto reggino a quello di Parma. Dal 2 giugno e fino al 23 ottobre 2026 saranno attivati tre voli settimanali (il lunedì, mercoledì e venerdì) per e dal Giuseppe Verdi di Parma. Lo stesso scalo vedrà un ampliamento della presenza di Ryanair, passando da 2 a 5 collegamenti nell'ambito di un accordo con la Regione Emilia Romagna che ricorda molto l'operazione calabrese di Occhiuto: anche qui il collega governatore Michele de Pascale ha abolito la tassa addizionale comunale per i passeggeri (o meglio, ne ha coperto gli oneri a carico delle compagnie aeree), ottenendo da Ryanair un maggiore investimento sugli aeroporti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

