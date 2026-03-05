Più voli da aprile e un nuovo collegamento Aeroporto-Tua integrato con stazione bus e filovia

A partire da aprile, ci saranno più voli e un nuovo collegamento tra l’aeroporto e la stazione Tua, integrato con servizi di bus e filovia. Questa novità mira a rendere più semplice e coordinato il trasferimento tra i due punti, in concomitanza con l’aumento delle rotte aeree previste per quel periodo. La modifica riguarda sia le opzioni di viaggio sia la gestione dei voli in programma.

Un collegamento più semplice, ma anche più efficiente e soprattutto coordinato con l’incremento dei voli che ci sarà ad aprile. È quello cui stanno lavorando Tua e Aeroporto d’Abruzzo pensato in modo integrato con stazione, bus e filovia e che potrà avvalersi anche di una App e di pagamenti integrati. Ora la proposta passerà al vaglio di Regione e Comune per ottenere il via libera definitivo. È Tua a farlo sapere dopo l’incontro che c’è stato con Saga nei giorni scorsi. Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato il presidente di Tua Gabriele De Angelis e il direttore generale Maxmilian Di Pasquale, insieme al presidente e al... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tua e Aeroporto d’Abruzzo: allo studio servizio di collegamento coordinato con incremento dei voli(FERPRESS) – Pescara, 5 MAR – Un collegamento più semplice tra aeroporto e trasporto pubblico regionale: è questo l’obiettivo al centro dell’incontro svolto nei giorni scorsi tra i vertici di Tua e qu ... ferpress.it

