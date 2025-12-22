Addio al volto della tv | ha fatto la storia dello sport sul piccolo schermo

Gianni Melidoni, figura storica del giornalismo sportivo romano, ha contribuito in modo significativo alla diffusione dello sport in televisione dagli anni ’70 agli anni ’90. Con la sua professionalità e competenza, ha lasciato un’impronta duratura nel panorama mediatico italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, e il suo ricordo rimarrà vivo tra colleghi e appassionati.

È morto Gianni Melidoni, storico giornalista sportivo e tra le firme più autorevoli di Roma dagli anni '70 fino agli anni '90. È stato uno dei volti noti del 'Processo' di Aldo Biscardi. Napoletano di nascita, entrò giovanissimo al quotidiano Il Messaggero, appena ventenne, dove lavorò per gran parte della carriera, ricoprendo anche il ruolo di vicedirettore, per poi trasferirsi negli ultimi anni al Tempo. Melidoni seguì undici Olimpiadi, ma fu soprattutto nel calcio che lasciò il segno, raccontando i trionfi della Lazio di Maestrelli nel 1974 e della Roma di Liedholm nel 1983. Non mancavano le polemiche, spesso rivolte alle squadre del Nord e persino a Enzo Bearzot, criticato per non aver convocato Roberto Pruzzo ai Mondiali dell'82.

