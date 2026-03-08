Addio a Corey Parker l' attore di Will & Grace è morto a 60 anni

È morto a 60 anni l’attore noto per aver interpretato il fidanzato in Will & Grace. L’attore stava combattendo contro un tumore al quarto stadio. La sua scomparsa è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sulla causa. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fan e i colleghi del mondo dello spettacolo.

Il pubblico veniva costantemente aggiornato sulle sue condizioni di salute da Marissa Hoisington, che aveva aperto una pagina GoFundMe di raccolta fondi per aiutare la famiglia con le spese mediche (di recente è successo ad altri suoi colleghi, come James Van Der Beek di Dawson’s Creek ed Eric Dane di Grey’s Anatomy). Anche la madre dell’attore, Rocky (scomparsa nel 2014), era un'attrice, oltre che regista. Cresciuto in un ambiente molto creativo e artistico, già all’età di cinque anni Corey aveva intrapreso la strada della recitazione. I BGB Studios, uno studio di recitazione con cui collaborava la star, ha citato nel suo tributo all’attore proprio una frase di Corey Parker: «Gli attori sono una miniera d’oro – parole sue – una fonte di autenticità e creatività. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

