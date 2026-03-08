Addio a Corey Parker | morto a 60 anni l’attore di ‘Will & Grace’

È morto a 60 anni Corey Parker, attore conosciuto per il suo ruolo in ‘Will & Grace’. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai suoi rappresentanti. Parker aveva una carriera che spaziava tra cinema, televisione e formazione di nuovi talenti. La sua morte ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

È venuto a mancare all'età di 60 anni Corey Parker, attore noto per la sua versatilità tra cinema, televisione e formazione di giovani artisti. La notizia del decesso è stata riportata da Tmz. Parker si è spento a Memphis, Tennessee, dopo una lunga battaglia contro il cancro. I primi ruoli e l'ascesa nel cinema. Parker iniziò la sua carriera a metà degli anni '80, conquistando attenzione nel genere horror grazie al ruolo di Pete in 'Venerdì 13 Parte V – Un nuovo inizio' (1985). Successivamente recitò nel film '9 settimane e mezzo' (1986), consolidando la sua presenza sul grande schermo. Il successo in televisione.

