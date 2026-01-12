Lutto al Napolista addio a Vittorio d’Esposito | una vita per la passione politica fanfaniano Mai gavianeo

Il Napolista si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vittorio d’Esposito, figura di rilievo nel panorama politico locale di Piano di Sorrento. Uomo di passione e dedizione, ha lasciato un’impronta significativa nel suo impegno pubblico. È ricordato anche come padre di Fabrizio d’Esposito, responsabile politico del Fatto Quotidiano e fondatore del nostro sito. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità e il mondo della politica.

È scomparso Vittorio d'Esposito, figura di spicco della vita politica di Piano di Sorrento. Papà di Fabrizio capo del politico del Fatto quotidiano e fondatore del Napolista. Il Napolista si stringe attorno a Fabrizio, Maria Elena e al piccolo Diego Maria. Uomo vulcanico, animato da passione politica, di un'intelligenza viva ed effervescente che si rifletteva nel suo sguardo sempre attento a cogliere i dettagli. Una miniera di aneddoti politici. Conversare con lui era sempre l'immersione in un mondo ormai in dissolvenza, quello della passione politica. Prendiamo in prestito qualche frase dal ricordo che ne fa su Facebook Antonino Siniscalchi: "Un uomo radicato nella sua terra, nella politica come nella professione, capace di attraversare decenni di storia locale lasciando un segno riconoscibile e coerente.

