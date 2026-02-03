Accusa assegno unico a famiglie inesistenti | sequestri in Puglia per circa 1,4 milioni di euro Guardia di finanza

La Guardia di finanza di Foggia ha sequestrato circa 1,4 milioni di euro a quattro persone. Le indagini hanno scoperto che avevano richiesto l’assegno unico per famiglie inesistenti. Il Tribunale di Foggia ha convalidato il sequestro, che coinvolge somme ottenute con una truffa ai danni dello Stato.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica alla stessa sede, ha convalidato un decreto di sequestro preventivo di urgenza nei confronti di quattro soggetti residenti nella Provincia di Foggia indagati per l'ipotesi di truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato. Il provvedimento è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani che hanno "congelato" circa 1,4 milioni di euro sottratti fraudolentemente alle casse dello Stato avanzando istanze per il contributo dell'Assegno Unico Universale in nome e per conto di 59 donne di nazionalità rumena, tutte con 56 figli a carico, tutte inesistenti.

