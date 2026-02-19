Picchiano e accoltellano un 22enne in corso Como a Milano a giudizio immediato i tre aggressori minorenni

Sono stati rinviati a giudizio immediato i tre minorenni che lo scorso 12 ottobre hanno aggredito un 22enne in zona corso Como a Milano. Ancora nella fase degli accertamenti il procedimento a carico dei due 18enni coinvolti.