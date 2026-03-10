Il Consiglio dei ministri non ha discusso delle accise mobili all’ordine del giorno. La questione riguarda uno sconto sulla benzina, che si fermerebbe a pochi centesimi, a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio legato alla crisi in Medio Oriente. La decisione di non affrontare l’argomento è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori approfondimenti durante la riunione.

L’ escalation della crisi in Medio Oriente e gli effetti sui prezzi del petrolio hanno riportato al centro del dibattito politico italiano il meccanismo delle accise mobili, cioè il taglio dell’imposta sui prodotti energetici finanziato con il maggior gettito Iva incassato dallo Stato per effetto del rincaro dei carburanti. Previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (governo Prodi). è stato modificato nel 2023 dall’esecutivo di Giorgia Meloni. Che nei giorni scorsi ha confermato come il governo stesse valutando se attivarlo, come chiesto dalle opposizioni, per compensare in parte gli automobilisti dagli aumenti del costo dei carburanti. Ma all’ordine del giorno del cdm convocato per le 17 un decreto ad hoc non c’è. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niente accise mobili all’ordine del giorno del cdm. Cosa sono e perché lo sconto sulla benzina si fermerebbe a pochi cent

