Capodanno tra abuso di alcol e botti | tre minorenni ricoverati in coma etilico uomo ferito a un occhio da un petardo

Durante la notte di San Silvestro, le forze di emergenza hanno risposto a numerosi interventi nel territorio di Bari e Bat, principalmente legati all’abuso di alcol. Tre minorenni sono stati ricoverati in coma etilico, mentre un uomo è rimasto ferito a un occhio da un petardo. Questi episodi evidenziano le conseguenze di comportamenti rischiosi durante i festeggiamenti di fine anno.

Sono stati soprattutto legati all'abuso di alcol gli interventi effettuati dal 118 sul territorio di Bari e della Bat nella notte di San Silvestro. Sul fronte dei feriti a causa dei botti, invece, il bilancio sembra essere quest'anno meno pesante, con un solo intervento registrato dal pronto.

