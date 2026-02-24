Omicidio di Bader 9 anni con il rito abbreviato per i due aggressori

Charlie Sarcinelli e Badreddine Krimi hanno ricevuto nove anni di carcere ciascuno per aver ucciso Bader Eddine Essefi, il giovane tunisino di 19 anni morto dopo un’aggressione alla Barca il 25 aprile. La sentenza arriva dopo il rito abbreviato e si basa sulle prove raccolte durante il processo. La vicenda ha scosso la comunità locale, che continua a chiedere giustizia per la tragica perdita. La vicenda si conclude con questa decisione giudiziaria.

Hanno ucciso a calci e pugni il 19enne alla Barca. Il pm aveva chiesto 12 anni. Ai genitori riconosciuta una provvisionale di 10mila euro La sentenza è stata pronunciata dal gup Letizio Magliaro al termine del processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, formula che prevede lo sconto di un terzo della pena. I due imputati erano accusati di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Il pubblico ministero Andrea De Feis aveva chiesto per entrambi una condanna a 12 anni. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. I difensori valuteranno l’eventuale ricorso in appello. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

