Le imprese a Modena continuano a perdere terreno, con un calo sia delle nuove aperture che degli investimenti. Solo il settore turistico mostra segnali di resistenza, mentre molte altre attività affrontano difficoltà. Le previsioni per il 2026 sono di un anno difficile, con più ombre che luci sul fronte economico locale.

Luci e ombre per il tessuto economico locale. L'economia della provincia di Modena prevede il 2026 come un anno caratterizzato ancora da grande incertezza e con un contesto distinto da segnali contrastanti. Da un lato emergono timidi elementi di tenuta e alcune dinamiche positive, dall'altro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Modena 2026

Sviluppumbria presenta il Piano Sostegni 2026-2028, rivolto a start-up, turismo, imprese e territori attrattivi per favorire nuovi investimenti.

La Camera di Commercio ha stanziato 4 milioni di euro per il 2026, destinati a sostenere lo sviluppo delle imprese locali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Modena 2026

Argomenti discussi: Le nuove piattaforme per cercare e offrire lavoro; Imprese e lavoro, più ombre che luci nel 2026: in calo imprese e investimenti, regge solo il turismo; AI e lavoro, l'allarme per il 77% delle aziende: ecco quali sono i posti destinati a sparire per sempre; Lavoro, per il 77% delle imprese l’AI ridurrà l’accesso ai giovani: ecco perché.

Bonus e incentivi 2026: cosa cambia per lavoratori e imprese?Scopri i bonus e gli incentivi della Legge di Bilancio 2026 per lavoratori e imprese. Dalle agevolazioni fiscali alle nuove opportunità di assunzione, ecco cosa devi sapere. finance-bullet.it

Il datore di lavoro nei cantieri edili: obblighi, responsabilità e ruolo nella sicurezzaIl datore di lavoro è il garante della sicurezza in cantiere: obblighi non delegabili, controllo reale, coordinamento tra imprese e prevenzione concreta sono essenziali per evitare infortuni e respons ... edilizia.com

Coinvolti oltre sessanta collaboratori per l’azienda ternana #terni #imprese #lavoro facebook