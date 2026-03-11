Abruzzo | smantellata cella neofascista bloccati raid

Le forze di polizia nell’Abruzzo hanno smantellato una cella ultrà neofascista collegata alla squadra di basket locale. Durante le operazioni sono stati sequestrati materiali riconducibili all’organizzazione e sono stati bloccati alcuni raid pianificati. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto diverse unità specializzate. La cella, attiva da diversi mesi, rappresentava un punto di riferimento per alcuni gruppi estremisti nella regione.

Nel cuore dell'Abruzzo, le forze di polizia hanno smantellato una cella ultrà neofascista legata al Roseto basket. Quattro tifosi sono stati arrestati dopo che le indagini hanno rivelato la pianificazione di aggressioni razziste contro comunità rom e migranti. L'operazione è scaturita da un'inchiesta su fatti accaduti nel 2025, quando tre agenti dell'Arma furono attaccati con mazze e pietre mentre avevano il volto coperto. La scoperta ha permesso di bloccare piani violenti mirati a gruppi vulnerabili. Le autorità hanno agito tempestivamente per prevenire l'esecuzione di questi raid, confermando l'efficacia del lavoro investigativo. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un segnale che richiama all'attenzione sulla necessità di vigilanza costante contro le derive estreme nel tessuto sportivo locale.