Roma | vandalizzata struttura Orti Urbani Avs grave condanna per raid neofascista

Questa mattina, alcuni sconosciuti hanno assaltato gli Orti Urbani di Garbatella, causando danni alle piante e alle attrezzature. La polizia sta indagando sul raid, che l’Associazione Avs ha condannato duramente come un gesto neofascista. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha sollevato preoccupazione tra i residenti e le associazioni del quartiere.

Un raid neofascista ha colpito gli Orti Urbani di Garbatella a Roma, provocando danni significativi alle attrezzature presenti. A riportare la notizia è stato Nando Bonessio, capogruppo di Ev-Avs di Roma Capitale, il quale ha espresso la sua ferma condanna per questo vile attacco avvenuto durante la notte. "Arrivi forte e netta la mia condanna per il vile attacco subito nella notte alle attrezzature degli Orti Urbani nel Parco della Garbatella, colpita da ignoti che hanno agito al grido di 'Duce, duce'." Denuncia delle Associazioni Locali. Le associazioni del territorio, tra cui Orti Urbani Garbatella e Legambiente Garbatella, hanno denunciato che la struttura, messa a disposizione dal dipartimento ambiente dell'amministrazione capitolina, è stata presa di mira a pochi giorni di distanza da un altro grave episodio.

