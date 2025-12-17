Ucraina Abramovich darà soldi a Kiev | 2,5 miliardi dalla vendita del Chelsea

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oligarca russo Roman Abramovich destinà 2,5 miliardi di sterline, ricavate dalla vendita del Chelsea, a sostegno delle azioni umanitarie in Ucraina. Un gesto che evidenzia il ruolo delle risorse private nel fronteggiare le crisi internazionali, in un contesto di tensioni e aiuti globali. La decisione sottolinea l'impatto delle scelte individuali e il contributo di figure di spicco nel quadro umanitario.

Immagine generica

(Adnkronos) – Il Regno Unito destinerà ad azioni umanitarie in Ucraina 2,5 miliardi di sterline (pari a 2,85 miliardi di euro) provenienti dalla vendita del Chelsea da parte dell'oligarca russo Roman Abramovich. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer. ''Il mio messaggio ad Abramovich è questo: il tempo stringe, onora gli impegni presi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Vendita del Chelsea, Starmer trasferisce i soldi di Abramovich all’Ucraina: 2,5 miliardi di sterline

Leggi anche: Ucraina, Trump: Kiev e Mosca si fermino. Confini territoriali sono stati definiti dalla guerra

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ucraina abramovich dar224 soldiUcraina, Abramovich darà soldi a Kiev: 2,5 miliardi dalla vendita del Chelsea - Il Regno Unito destinerà ad azioni umanitarie in Ucraina 2,5 miliardi di sterline (pari a 2,85 miliardi di euro) provenienti dalla vendita del Chelsea da parte dell'oligarca russo Roman ... cn24tv.it

ucraina abramovich dar224 soldiStarmer minaccia Abramovich: 2,5 miliardi all’Ucraina o processo/ Uk in “guerra” per soldi vendita Chelsea - Uk, ultimatum Starmer ad Abramovich: 2,5 miliardi all'Ucraina dai soldi della vendita del Chelsea o l'oligarca russo andrà a processo ... ilsussidiario.net

ucraina abramovich dar224 soldiAbramovich sollecitato a versare i fondi della vendita del Chelsea per l'Ucraina - La pressione sul miliardario russo cresce mentre il governo britannico cerca di trasferire i fondi a favore dell'Ucraina. notizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.