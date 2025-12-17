Ucraina Abramovich darà soldi a Kiev | 2,5 miliardi dalla vendita del Chelsea
L’oligarca russo Roman Abramovich destinà 2,5 miliardi di sterline, ricavate dalla vendita del Chelsea, a sostegno delle azioni umanitarie in Ucraina. Un gesto che evidenzia il ruolo delle risorse private nel fronteggiare le crisi internazionali, in un contesto di tensioni e aiuti globali. La decisione sottolinea l'impatto delle scelte individuali e il contributo di figure di spicco nel quadro umanitario.
(Adnkronos) – Il Regno Unito destinerà ad azioni umanitarie in Ucraina 2,5 miliardi di sterline (pari a 2,85 miliardi di euro) provenienti dalla vendita del Chelsea da parte dell'oligarca russo Roman Abramovich. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer. ''Il mio messaggio ad Abramovich è questo: il tempo stringe, onora gli impegni presi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
