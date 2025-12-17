A piedi sull' autostrada uomo travolto e ucciso da un' auto in corsa

Un grave incidente si è verificato sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma, dove un uomo che camminava a piedi sulla carreggiata è stato investito e ucciso da un'auto in transito. L'episodio ha suscitato grande commozione e attenzione sulle dinamiche dell'incidente e sulle misure di sicurezza stradale.

Scende dall’auto in panne e si allontana a piedi, travolto e ucciso sull’A4. Caccia al pirata della strada - A quanto si apprende, la vittima dell’incidente d’auto era a piedi quando una vettura lo ha investito e ucciso. fanpage.it

Ora ditemi che devo scendere dai piedi e attraversare a piedi sulle strisce pedonali ! Dai #sicurezzastradale #torino #turin #auto #attraversamento - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.