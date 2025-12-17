A piedi sull' autostrada uomo travolto e ucciso da un' auto in corsa
Un grave incidente si è verificato sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma, dove un uomo che camminava a piedi sulla carreggiata è stato investito e ucciso da un'auto in transito. L'episodio ha suscitato grande commozione e attenzione sulle dinamiche dell'incidente e sulle misure di sicurezza stradale.
Tragico incidente sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma. Un uomo, che si trovava a piedi sulla carreggiata, è stato travolto e ucciso da un'auto in transito. L'investimento è avvenuto nella serata di martedì 16 dicembre all'altezza del chilometro 71, nel territorio di Tarquinia: in località Fontana. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
