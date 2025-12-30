Incidente sull’A26 Genova-Gravellona Toce riaperta autostrada

L'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è stata riaperta questa mattina, alle 4:15, dopo un incidente avvenuto all’altezza del km 8 tra Ovada e l’allacciamento con A10. La strada era stata temporaneamente chiusa a causa di un incidente che coinvolgeva un pullman, un mezzo pesante e due autovetture. La riapertura permette di riprendere la normale circolazione sulla tratta interessata.

(Adnkronos) – Alle 4:15 circa di oggi martedì 30 dicembre, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra Ovada e l'allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 8 che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due autovetture.

