Trasporti eccezionali sull' A26 nuova chiusura notturna in arrivo tra Arona e Gravellona

Da novaratoday.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova chiusura notturna in arrivo sull'A26.Per consentire il transito di trasporti eccezionali, infatti, dalle 22 di domenica 1 alle 4 di lunedì 2 marzo sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra Arona e Gravellona, in direzione nord.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

