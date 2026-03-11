A16 chiusa | blocchi notturni su Candela-Grottaminarda

A partire da questa notte, l’autostrada A16 tra Candela e Grottaminarda sarà chiusa durante le ore notturne, causando blocchi nel traffico sulla corsia in direzione di Napoli. La chiusura durerà fino a nuovo avviso e coinvolge il tratto tra le due località, con interventi programmati per tutta la notte. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sulle motivazioni è stato comunicato.

Il traffico sull'autostrada A16 subirà delle interruzioni notturne nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, nella direzione verso Napoli. Le chiusure sono programmate per permettere il passaggio di trasporti eccezionali che richiedono condizioni di sicurezza specifiche durante le ore buie. I giorni interessati sono mercoledì 11 marzo, con blocco dalle 22:00 fino alle 06:00 del giorno successivo, e sabato 14 marzo, con chiusura totale dalla mezzanotte fino all'alba. In queste finestre temporali l'area di servizio Calaggio nord rimarrà inaccessibile ai viaggiatori. L'impatto sulla mobilità nell'Irpinia. viaggia su questo asse fondamentale della Campania, la deviazione obbligatoria parte dalla stazione di Candela, costringendo gli automobilisti a percorrere strade provinciali come la SR1 o la SP110.