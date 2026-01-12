A16 Napoli-Canosa la stazione di Grottaminarda viene chiusa temporaneamente

La stazione di Grottaminarda sulla A16 Napoli-Canosa sarà temporaneamente chiusa giovedì 15 gennaio dalle 00:00 alle 6:00, in entrambe le direzioni, per lavori di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo. La chiusura interesserà l’accesso verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e l’uscita da Napoli, al fine di garantire la sicurezza stradale durante le operazioni. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Sulla A16 Napoli-Canosa, la stazione di Grottaminarda, sarà chiusa, in entrata verso CanosaA14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 15 gennaio, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.In alternativa si.

