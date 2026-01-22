Una notte di chiusura per la A1 a Modena deviazioni sulla viabilità ordinaria

Nella notte tra domenica e lunedì, il tratto della A1 tra Modena Sud e Modena Nord sarà chiuso per lavori di manutenzione. Autostrade per l’Italia ha comunicato deviazioni sulla viabilità ordinaria per garantire la sicurezza e il ripristino delle infrastrutture. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di consultare aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.

