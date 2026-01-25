A1 Milano-Napoli chiusure e deviazioni tra Ceprano Pontecorvo Anagni e Colleferro per lavori e manutenzione

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano, Pontecorvo, Anagni e Colleferro si sono rese necessarie chiusure e deviazioni per lavori di manutenzione e ispezioni delle barriere di sicurezza. In particolare, la stazione di Ceprano sarà chiusa in entrata verso Napoli dalle 21:00 di martedì 27 alle 2:00 di mercoledì 28 gennaio, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della tratta.

Ispezioni, manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione: ecco tutte le chiusure programmate e le alternative consigliate agli automobilisti dal 26 al 30 gennaio Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Ceprano sarà chiusa in entrata verso Napoli dalle 21:00 di martedì 27 alle 2:00 di mercoledì 28 gennaio. In alternativa, gli automobilisti possono entrare alla stazione di Pontecorvo. Successivamente, nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo con le seguenti modalità: Sempre sulla A1, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto Anagni-Valmontone in direzione Roma per lavori di pavimentazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Chiusure notturne A1 Frosinone, Ceprano e Colleferro: deviazioni e lavori in corso novembre 2025

Leggi anche: Chiusure notturne A1 Frosinone, Ceprano e Colleferro: deviazioni e lavori in corso novembre 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lavori in autostrada, chiuse diverse entrate e uscite. Il programma, giorni e orari; Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne stazione di Frosinone; A1 Milano-Napoli, chiude il casello di Frosinone: date, orari e uscite alternative; Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Firenze Impruneta e Valdichiana.

Alcuni aggiornamenti in merito alle chiusure previste su A1 e A14Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dell’entrata della stazione di Modena nord, previste nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio. Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per con ... sassuolo2000.it

Chiusura notturna sulla A1 tra Calenzano e Barberino verso BolognaSulla A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino sarà chiuso in direzione Bologna dalle 22 di sabato 24 alle 6 di ... gonews.it

Milano, Napoli, Perugia, Genova. Oggi il Partito Liberaldemocratico di tutte queste città era in piazza a continuare a dare supporto all’Iran libero e democratico. Gli altri potranno pure dimenticarsi o far finta di niente. Noi non rinunciamo a chiedere libertà e dem - facebook.com facebook

Milano, Napoli, Perugia, Genova. Oggi il @Partito_Libdem di tutte queste città era in piazza a continuare a dare supporto all’Iran libero e democratico. Gli altri potranno pure dimenticarsi o far finta di niente. Noi non rinunciamo a chiedere libertà e democrazia x.com