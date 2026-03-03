A Montechiarugolo un mese di eventi dedicati alle donne e alle pari opportunità

A Montechiarugolo si svolge un mese di iniziative dedicate alle donne e alle pari opportunità, con eventi che spaziano dal teatro alla formazione fino agli appuntamenti sportivi. Tra le manifestazioni in programma, ci sono anche celebrazioni per l’80° anniversario del Referendum del 2 giugno 1946, che ha esteso il diritto di voto alle donne per la prima volta nella storia.

Teatro, formazione e appuntamenti sportivi. A Montechiarugolo numerosi eventi di marzo sono dedicati alle donne e alle pari opportunità, anche per celebrare l’80° anniversario del Referendum del 2 giugno 1946, in cui per la prima volta il diritto di voto fu esteso anche alle donne.Il primo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Commissione pari opportunità. Ok alle candidature, ecco chi c’èCommissione pari opportunità, l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha selezionato sulla base dei requisiti le aspiranti candidate,... La Commissione Pari Opportunità dona panettoni artigianali alle associazioni di volontariatoI tipici dolci natalizi realizzati dagli studenti dell'Alberghiero, un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, pensato per ringraziare chi...