Scuola e pari opportunità palazzo della Cultura ospita Le Tuniche di Agata e Un gesto per Catania

Il Comune ha deciso di promuovere iniziative culturali per il Giubileo agatino, a causa della necessità di coinvolgere le scuole e sostenere le pari opportunità. Lunedì 23 febbraio, nel Palazzo della Cultura, si terrà una presentazione di due progetti: “Le Tuniche di Agata” e “Un gesto per Catania”. L’evento mira a avvicinare studenti e cittadini alla storia locale, attraverso mostre e attività educative. La giornata rappresenta un passo concreto per rafforzare l’integrazione tra cultura e scuola in città.

Nell'ambito delle iniziative culturali promosse dal Comune per il Giubileo agatino, l'assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Guzzardi, e l'assessora alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Viviana Lombardo, presenteranno lunedì 23 febbraio mattina, nel Palazzo della Cultura, due. Cuore dell'evento sarà la sfilata celebrativa durante la quale le alunne degli istituti coinvolti indosseranno le tuniche realizzate in onore della patrona di Catania