Il mondo del teatro si apre ai giovani | in programma un laboratorio gratuito per adolescenti

Il teatro torna a coinvolgere i giovani. Nei prossimi giorni, l’associazione organizza un laboratorio gratuito rivolto agli adolescenti, per farli avvicinare al mondo dello spettacolo e stimolare il pensiero critico. L’iniziativa mira a offrire uno spazio di confronto e creatività, dando ai ragazzi la possibilità di scoprire il teatro in modo diretto e pratico.

Si arricchisce la proposta educativa di Area Giovani con un nuovo laboratorio dedicato al teatro e allo sguardo critico. A marzo prende il via 'Visioni off', laboratorio teatrale gratuito rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni, promosso dall'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ferrara e realizzato in collaborazione con il Teatro Ferrara Off. Il percorso si svolgerà per tutto il mese di marzo, con cinque incontri pomeridiani ogni martedì dalle 15 alle 17 (in particolare, nelle date del 3, 10, 17, 24 e 31 marzo), nella sede di Ferrara Off, in viale Alfonso I d'Este.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

