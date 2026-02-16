Come stare in relazione con gli adolescenti | Matteo Lancini porta a teatro il mondo dei giovani

Matteo Lancini ha portato in scena a Bellaria Igea-Marina il suo spettacolo per spiegare come relazionarsi con gli adolescenti, dopo aver notato che molti genitori faticano a capire i giovani. Sabato 21 febbraio, l’autore e psicoterapeuta si è confrontato con Cesare Pomarici al Cinema Teatro Astra, trasformando la conferenza in un vero e proprio spettacolo teatrale. Il pubblico ha assistito a un dialogo diretto e coinvolgente, pensato per aiutare le famiglie a comunicare meglio con i figli adolescenti.

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina la psicoterapia sale sul palco. Sabato 21 febbraio lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, in dialogo con Cesare Pomarici, porterà in scena "Come stare in relazione con gli adolescenti", un incontro-spettacolo dedicato al tema, sempre più urgente, delle relazioni nel mondo giovanile. Attraverso esempi concreti, storie personali e riflessioni, una chiacchierata a partire dalla domanda: come si sta in relazione aiutando i ragazzi a non sentirsi più soli in mezzo agli altri, ma compresi e sostenuti? Un incontro che prende spunto dal libro di Lancini "Chiamami adulto", volume che conclude la trilogia iniziata nel 2021 con "L'età tradita".