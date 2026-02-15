Baratto senza uso del denaro | a Latiano lo Swap party che educa alla sostenibilità
A Latiano, un evento di scambio di oggetti senza soldi ha attirato molte persone sabato scorso, aiutando i partecipanti a ridurre lo spreco e a riutilizzare ciò che non usano più. La manifestazione, chiamata
Riceviamo e pubblichiamo di seguito, in modo integrale, il comunicato giunto da una lettrice in merito all'evento. LATIANO - Arriva lo “Swap Party” per bambini in occasione di “M’illumino di meno”, l'iniziativa nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Il progetto La Tela Ambassador promuove un evento speciale dedicato alle famiglie del territorio: lo Swap Party. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio a Latiano presso il centro polifunzionale "G. Zizzi" in via Roma 91, con due sessioni dedicate allo scambio: la mattina dalle 9:45 alle 11:45 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Lo swap market, il mercato del baratto
Domenica 11 gennaio a Milano torna il Market del baratto, uno degli eventi più partecipati d’Italia.
Carnevale green: torna lo swap party di CittAttiva
Sabato 14 febbraio, a CittAttiva si tiene il Carnevale green.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
