Lo swap market il mercato del baratto

Domenica 11 gennaio a Milano torna il Market del baratto, uno degli eventi più partecipati d’Italia. Nato al Tempio del Futuro Perduto, lo swap market permette di scambiare vestiti, giochi, libri e altri oggetti senza l’uso di denaro. Con migliaia di partecipanti ogni settimana, rappresenta un’occasione per riutilizzare e condividere risorse, promuovendo un approccio sostenibile e di scambio tra la comunità.

Domenica 11 gennaio a Milano torna il Market del baratto, "lo swap market più grande di Italia". Nato al Tempio del Futuro Perduto, il Market del baratto è uno dei più attivi d'Europa: ogni settimana migliaia di persone scambiano vestiti, giochi per bambini, libri e oggetti senza usare denaro.

