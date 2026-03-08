Due eventi enogastronomici si svolgono a Mercato Saraceno, nei vigneti della Tenuta Casali, organizzati dai Percorsi del Savio. Gli appuntamenti si svolgono tra i filari di vite e gli uliveti, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere i prodotti locali. L’iniziativa invita a scoprire il territorio attraverso le sue tradizioni gastronomiche, con degustazioni e passeggiate tra campi e coltivazioni.

Doppio appuntamento enogastronomico a cura dei Percorsi del Savio tra i filari di vite e uliveti a Mercato Saraceno, dedicato alla scoperta del territorio attraverso i suoi sapori più autentici. Sabato 14 (e il 21 marzo), la Tenuta Casali apre le porte per un’esperienza speciale tra vigneti e uliveti, dove storia e sapori della Romagna si incontrano. Un pomeriggio all’insegna del gusto e della scoperta: accompagnati da guide esperte, i partecipanti potranno passeggiare tra tra vigneti e uliveti, ascoltare i racconti sulla coltivazione e sul lavoro che c’è dietro ogni bottiglia di vino e ogni spremuta d’olio. Oltre alla storia della cantina e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A spasso tra i vigneti della Tenuta Casali

