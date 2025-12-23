Chi è Pino Maddaloni il campione di judo che è molto più di un tedoforo

Pino Maddaloni è un campione di judo italiano noto non solo per il suo successo olimpico, ma anche per il suo impegno sociale. Nato e cresciuto a Scampia, ha portato avanti valori di determinazione e solidarietà, diventando un esempio di resilienza e speranza. La sua figura rappresenta molto più di un atleta: è un punto di riferimento per la comunità e un simbolo di impegno civile.

Basta dire il suo nome, Pino Maddaloni, e si materializzano due immagini nitide e fortissime: l'oro olimpico e Scampia. Il primo è arrivato alle Olimpiadi di Sydney 2000, mentre il suo quartiere, simbolo della periferia napoletana, è con lui da sempre. Per questo Giuseppe Maddaloni è stato scelto da Coca Cola come tedoforo della fiaccola olimpica per i Giochi di Milano-Cortina 2026: per i valori profondi di cui è testimonial e che da 25 anni sta portando avanti insieme al papà Gianni, quello che per tutti è 'O Maè, il maestro. «Ho iniziato a praticare judo perché mi piaceva stare con mio papà», ha raccontato Pino a GQ, «poi ho avuto anche la fortuna di avere una mamma che è diventata la mia 'mental coach', una donna tutta cuore e determinazione.

