Nazionale salta lo stage e Gattuso non la prende bene

La Nazionale italiana si prepara ai prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre cresce la preoccupazione per lo stato di forma e le scelte tecniche. La situazione attuale, con alcune variazioni nello staff e nelle convocazioni, riflette l’attenzione e le aspettative che circondano il team in vista delle sfide future. La preparazione e la strategia saranno decisive per affrontare al meglio questa fase cruciale del percorso qualificatorio.

Il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 è ancora lontano ma monta la tensione nell’ambiente che circonda la Nazionale italiana. La notizia non è ancora ufficiale ma tutto lascia indicare che non sarà possibile trovare il tempo per consentire al Ct azzurro Gennaro Gattuso di riunire il gruppo per preparare al meglio la sfida da dentro o fuori contro l’Irlanda del Nord. Come anticipato dal Corriere della Sera, nel corso della prossima settimana la Lega calcio Serie A renderà ufficiale l’ impossibilità di liberare qualche giorno nel fitto calendario agonistico del pallone tricolore da dedicare alla Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nazionale, salta lo stage e Gattuso non la prende bene Leggi anche: Gigi Buffon e lo stage per la Nazionale: “Impossibile ma Gattuso inventerà qualcosa. È un lottatore” Leggi anche: Il C.T. Gattuso annuncia: “Bartesaghi in Nazionale? Perché no, sta facendo molto bene” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Salta lo stage dell'Italia per il playoff Mondiale 2026, Gattuso dovrà preparare le partite in smartworking; Nazionale senza stage, Gattuso costretto al piano B: avvicinamento all’Irlanda del Nord in emergenza; Djokovic rinuncia ad Adelaide: “Non sono ancora pronto”. Obiettivo Australian Open. Salta lo stage dell'Italia per il playoff Mondiale 2026, Gattuso dovrà preparare le partite in smartworking - Il raduno era pensato per la sfida con l'Irlanda del Nord (26 marzo): «Così è meglio non far ... msn.com

Italia: salta lo stage della Nazionale verso i playoff per i Mondiali. Perché non si farà? I motivi legati al calendario intasato e ai troppi impegni - Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, non si terrà lo stage di preparazione agli spareggi per i Mondiali. eurosport.it

Nazionale, niente stage in vista dei playoff Mondiali di marzo: il calendario è troppo intasato - La notizia non è ancora ufficiale, ma lo diventerà a metà della prossima settimana, quando la Lega calcio renderà noti anticipi e posticipi di due giornate di campionato, quelle dell’1 e dell’8 ... ilnapolista.it

Salta lo stage pre-playoff Mondiale Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, a febbraio il calendario è troppo intasato: niente aiuti alla Nazionale dalla Serie A e dalle squadre straniere L'Italia deve giocarsi tutto il 26 marzo contro l'Irlanda del Nord e l' - facebook.com facebook

Salta lo stage della Nazionale, che farà soltanto 2 allenamenti in vista della sfida con l'Irlanda del Nord decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Lo sfogo di #Gattuso: "Così è meglio non fare il Ct" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.