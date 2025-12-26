Diverse le strade chiuse per frane nel territorio comunale di Casola Valsenio: via Cestina, via San Ruffillo, via Torre e via Monte Fortino. Venerdì, viene comunicato dal Comune, “verranno effettuati sopralluoghi su tutti i circa 90 km di strade comunali, al fine di verificare l’eventuale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Numerose frane a Casola Valsenio

Frane, strade chiuse e famiglie isolate a Brisighella. Attesa per il passaggio delle piene dei fiumi; Allerta arancione in Emilia-Romagna, Senio e Lamone restano sotto osservazione, evacuazioni - Aggiornamento del 26 Dicembre delle ore 01:14.

Frane a Casola Valsenio e a Brisighella: chiuse alcune strade - Mentre la pianura ha trascorso il pomeriggio di Natale con un occhio ai livelli dei fiumi Lamone, Marzeno, Senio e Santerno, la collina ha dovuto fare i conti con alcuni smottamenti. ravennawebtv.it