Numerose frane a Casola Valsenio
Diverse le strade chiuse per frane nel territorio comunale di Casola Valsenio: via Cestina, via San Ruffillo, via Torre e via Monte Fortino. Venerdì, viene comunicato dal Comune, "verranno effettuati sopralluoghi su tutti i circa 90 km di strade comunali, al fine di verificare l'eventuale.
