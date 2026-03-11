A Niscemi torna il Capo della Protezione Civile La frana è in movimento

A Niscemi è tornato il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha visitato la zona interessata. La frana nella zona continua a muoversi, con la sabbia che si sgretola e si sposta. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità monitorano attentamente i movimenti del terreno. Nessun intervento immediato è stato ancora annunciato.

È tornato a Niscemi il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. La frana è in movimento e la sabbia continua a sgretolarsi. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Niscemi torna il Capo della Protezione Civile. La frana è in movimento Articoli correlati Leggi anche: Frana Niscemi, Il capo della Protezione Civile Ciciliano: «Il movimento franoso ha superato quello del Vajont» Niscemi, la ricognizione del capo della Protezione Civile Ciciliano sulla franaIl capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha effettuato una ricognizione dall’alto, a bordo di un elicottero, della frana che... A Niscemi torna il Capo della Protezione Civile. La frana è in movimento Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capo della Protezione Temi più discussi: Frana di Niscemi, sentito dai pm il capo della Protezione civile siciliana sui fondi non spesi; Ciclone Harry e frana a Niscemi, pubblicato il decreto per i ristori alle imprese danneggiate; Niscemi, il rapporto degli esperti: La scarpata cederà ancora. La città dovrà convivere con la frana. Gli interventi da fare? Gli stessi consigliati nel 2000; Niscemi, le voci dei residenti dopo l'incontro con Ciciliano. Frana di Niscemi, la Procura sente il capo della Protezione civile sicilianaIl procuratore Vella ascolta la versione di Cocina: quanti interventi sono stati effettuati dopo la prima frana? rainews.it Niscemi, il capo della Protezione Civile: Una frana come il VajontUna frana come il Vajont, per dimensioni e per potenziale distruttivo, che tiene Niscemi con il fiato sospeso. A dare la misura del fenomeno è il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio ... blitzquotidiano.it Il capo della Protezione civile interviene sullo spostamento dell’Agenzia "Anche il personale ora a Bologna potrà partecipare alla selezione. Non ci sono dipendenti diretti, ai somministrati pagato il trasloco". - facebook.com facebook Ciciliano, 'sarà ridotta la zona rossa di Niscemi'. Capo della Protezione civile: 'Arriverà fino a 100 metri dal precipizio' #ANSA x.com