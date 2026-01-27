Niscemi la ricognizione del capo della Protezione Civile Ciciliano sulla frana

La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo. Questa ricognizione è un passo importante per comprendere l’entità del rischio e pianificare eventuali interventi di protezione e messa in sicurezza del territorio.

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha effettuato una ricognizione dall'alto, a bordo di un elicottero, della frana che sta interessando il paese di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il cedimento del terreno, iniziato domenica 25 gennaio, a seguito della violenta ondata di maltempo, ha interessato circa 4 km di territorio con un dislivello di circa 2530 metri. Sono circa 1.500 gli sfollati.

