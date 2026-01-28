La Cattolica prima in Italia per mobilità internazionale degli studenti

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si conferma al primo posto in Italia per mobilità internazionale degli studenti. Secondo il ranking “QS World University Rankings: Europe 2026”, l’ateneo ha il maggior numero di studenti in partenza e in arrivo da altri paesi. La notizia arriva in un momento in cui sempre più giovani scelgono di studiare all’estero per arricchire il proprio percorso formativo.

Secondo il “QS World University Rankings: Europe 2026” l’ateneo guida la classifica italiana sia per mobilità in entrata che in uscita e scala oltre 20 posizioni nell’ultimo triennio tra le migliori università d’Europa L’Università Cattolica del Sacro Cuore è il primo ateneo in Italia per mobilità studentesca, sia in entrata sia in uscita, secondo il “QS World University Rankings: Europe 2026”. Un risultato che colloca l’Ateneo anche al terzo posto in Europa per mobilità in uscita e al 22° per quella in entrata, confermando la forte apertura internazionale e l’attrattività della sua offerta formativa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Cattolica Università

La Regione Sicilia ha stanziato più di 3,4 milioni di euro per sostenere l’istruzione tecnologica superiore.

Il governo Schifani ha deciso di destinare oltre 3,4 milioni di euro per sostenere la mobilità internazionale degli studenti degli Its Academy in Sicilia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cattolica Università

Argomenti discussi: Università Cattolica prima in Italia per mobilità internazionale degli studenti; Università Cattolica, Piacenza e Lucerna sono vicine grazie all’Intercultural Film Festival; I cento anni de La Vita Cattolica; La Vita Cattolica compie 100 anni.

Classifica atenei Qs, la Cattolica prima in Italia per mobilità degli studentiL'Università Cattolica è la prima in Italia per mobilità internazionale degli studenti secondo il 'QS World University Rankings: Europe 2026'. (ANSA) ... ansa.it

Università Cattolica prima in Italia per mobilità internazionale degli studentiMILANO (ITALPRESS) – L’Università Cattolica del Sacro Cuore è il primo Ateneo in Italia per mobilità studentesca, sia in entrata sia in uscita, secondo il QS World University Rankings: Europe 2026. italpress.com

+++ FUORI ORA IL BANDO DELLA CATTOLICA +++ Come ogni anno, la Cattolica esce fuori con il bando per studiare Medicina nel 2026/2027 e la prima sessione è dietro l’angolo… Commenta con CATTOLICA se vuoi essere invitato a un evento in cui ti s facebook

Nuovo cda per l'università Cattolica. Per la prima volta c'è un rappresentante eletto dagli studenti x.com