In prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze dell' ordine al merito della Repubblica FOTO
Angelo Mariano Bozza, presidente del tribunale di Pescara in congedo, Demetrio Roberto Cavicchia, intellectual property manager di un'azienda privata, e Giulio Di Bernardo impiegato della Asl in quiescenza: sono le tre persone a cui sono state consegnate le Onorificenze dell’Ordine “al Merito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
