Von der Leyen | La libertà di parola è fondamento della democrazia UE

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Europea condanna la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a cinque cittadini europei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

von der leyen la libert224 di parola 232 fondamento della democrazia ue

© Imolaoggi.it - Von der Leyen: “La libertà di parola è fondamento della democrazia UE”

Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen

Leggi anche: Consiglio Ue, von der Leyen: Prevista un'impennata della spesa per la difesa – Il video

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Von der Leyen rieletta, 401 sì Decisivi i Verdi, Fdi vota contro. Strappo di Meloni - Il sospiro di sollievo di Parigi e Berlino. ansa.it

Ue, von der Leyen rieletta alla guida della Commissione con 401 voti a Strasburgo - Il Parlamento europeo ha confermato Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. tg24.sky.it

Strasburgo, von der Leyen confermata presidente della Commissione europea - Meloni: 'il no a Ursula nel merito e nel metodo' «Fratelli d'Italia ha deciso di non votare» per la conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea, rimanendo «coerente con ... lastampa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.