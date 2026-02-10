Bonelli Avs | Non abbiamo nulla a che fare con il partito di Vannacci – Il video

Questa mattina, Alleanza Verdi e Sinistra ha chiarito di non avere alcun legame con il partito di Vannacci. Bonelli ha ribadito che non c’è nessuna connessione e che la loro posizione è ben diversa. La dichiarazione arriva in risposta alle voci circolate dopo un video diffuso online.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Alleanza Verdi e Sinistra non ha nulla a che fare con il partito di Vannacci. Piuttosto Giorgia Meloni ci dica se vuole fare l'alleanza con questa destra xenofoba, ma lei continua a stare in silenzio, anche rispetto ai grandi problemi del Paese: la sanità in ginocchio e la povertà che aumenta" così Angelo Bonelli, deputato di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca imbarazza anche la Rai.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Bonelli Avs

Angelo Bonelli dell’Avs prende le distanze da Vannacci e dai fascisti che si presentano in Parlamento.

Bonelli degli Avs precisa che il suo movimento non ha nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che si presentano in Italia portando richieste che non rappresentano nessuno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bonelli Avs

Argomenti discussi: Bonelli (Avs): Appello Meloni? Da noi molte proposte su sicurezza, ma maggioranza le ha rifiutate; Senza lo sgombero di Askatasuna.... L'assurda teoria del parlamentare di Avs; Le accuse alla borghesia compiacente di Torino dopo gli scontri. Caselli: Giuste. Bonelli: Niente benevolenza; Avs presente alla manifestazione, Vespa: Conniventi, replicano Grimaldi e Ravinale.

Bonelli (Avs): Non abbiamo nulla a che fare con il partito di Vannacci(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Alleanza Verdi e Sinistra non ha nulla a che fare con il partito di Vannacci. Piuttosto Giorgia Meloni ci dica se vuole fare l'alleanza con questa destra xenofo ... quotidiano.net

Dl Ucraina, Bonelli (Avs): non abbiamo nulla a che fare con VannacciRoma, 10 feb. (askanews) - 'Non abbiamo nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che vengono qui a portare istanze che non ci rappresentano ... notizie.tiscali.it

Skeptical Health. . "Accorpare" la Sanità: chi Paga Davvero il Prezzo Ne abbiamo parlato con Gianni Bonelli, Direttore Generale della Fondazione Mondino di Pavia, nell'Episodio 54 di Skeptical Health, in uscita venerdì 30 gennaio! #PodcastSalute #Sa - facebook.com facebook