Il Servizio civile cerca volontari

È stato aperto un nuovo bando per il servizio civile universale, che offre 65.964 posti per volontari. I posti sono destinati a operatori volontari da impiegare in progetti sia in Italia che all’estero tra il 2026 e il 2027. La selezione riguarda persone interessate a partecipare a diverse attività di volontariato. La candidatura può essere presentata attraverso specifiche procedure previste dal bando.

È aperto il nuovo bando del servizio civile universale che mette a disposizione 65.964 posti per operatori volontari da impiegare in progetti in Italia e all’estero tra il 2026 e il 2027. C’è tempo fino alle ore 14 dell’8 aprile 2026 per presentare domanda attraverso la piattaforma online Dol (domandaonline.serviziocivile.it), utilizzabile da pc, tablet e smartphone. I progetti avranno una durata variabile tra 8 e 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali oppure un monte ore che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi, le 954 ore per i progetti di 10 mesi, le 859 ore per i progetti di 9 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Servizio civile cerca volontari Servizio civile: la Provincia di Lecco cerca 23 volontariScade alle 14 di mercoledì 8 aprile il termine per presentare le domande al bando per la selezione di 23 volontari da impiegare in progetti di... Servizio Civile 2026: Futuridea cerca 4 giovani volontari, domande entro l’8 aprileÈ stato pubblicato il Bando 2026 del Servizio Civile Universale e tra gli enti ammessi c’è Futuridea, che potrà ospitare quattro giovani volontari... I CSV a servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili [PODCAST] Una raccolta di contenuti su Servizio civile Temi più discussi: Fuori ora. Bando Servizio civile universale 2026; Pubblicato il Bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari del Servizio Civile Universale; Servizio civile: la Provincia di Lecco cerca 23 volontari; Servizio Civile Universale 2026: quasi 66mila posti nel bando per volontari da impiegare in programmi di intervento. Il Servizio civile cerca volontariÈ aperto il nuovo bando del servizio civile universale che mette a disposizione 65.964 posti per operatori volontari da ... lanazione.it Servizio civile: la cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo cerca un giovaneLa cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo cerca un giovane per il servizio civile a Valpiana, in provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com Ho fatto domanda per Anpas. Qualcuno che ha svolto il Servizio civile presso questo ente, gli scorsi anni, saprebbe darmi qualche info in più su com’è l’ambiente, come gestiscono le cose, come vi siete trovati, turni, periodo di formazione, ecc.. Grazie facebook Info Point a Santa Giusta, il bando del servizio civile x.com